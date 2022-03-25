Жизнь в оккупированном Мелитополе: люди на улицах и новая боевая техника россиян (видео)

Мелитополь продолжает жить даже находясь под оккупацией.

Жители временно оккупированного Мелитополя (Запорожская область) продолжают жить повседневной жизнью даже несмотря на наличие в городе большого количества российских военных.

Об этом сообщили "Телеграфу" очевидцы.

Горожане прогуливаются по улицам зачастую парами, компаниями или семьями. Многие из них ходят за покупками, тратя наличные средства или, если в магазинах есть такая возможность, деньги с карт. При этом покупают они все, начиная от туалетной бумаги и заканчивая холодильниками, была даже замечена женщина, которая купила настольную искусственную елку. В местном Эпицентре люди часто закупаются стройматериалами, по всей видимости, чтобы делать ремонт в доме. Очередей нет разве что к аптекам, где практически ничего не осталось, кое-где даже вывешивают списки медикаментов, которых нет в продаже.

Много жителей также гуляли в парке, где продолжают работать даже некоторые аттракционы, а вот кафе в городе в большинстве своем закрыты.

Настроение у горожан тоже неоднозначное, некоторые ждут наступления ВСУ, другие же боятся боев в городе.

Тем временем, в Мелитополе находится много вражеской техники, от военных КамАЗов до зенитно-ракетных комплексов "Викинг" (экспортный вариант Бук-3М).

Как сообщалось ранее, 25 марта стало известно, что около 70 российских военных в Мелитополе отказались выполнять приказы своего командования, поскольку поняли, что воевать против Украины им не хочется.