Укр

В Мелитополе десятки российских военных отказались воевать против Украины: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Армия рашистов Новость обновлена 25 марта 2022, 18:08
Армия рашистов

Оккупанты массово начали совершать бунты, ведь осознают, что бой с украинцами "не потянут"

На тридцатый день мощного противостояния украинских защитников захватчикам из российской федерации во временно оккупированном Мелитополе, что в Запорожской области, 70 российских военнослужащих отказались выполнять преступные приказы своего командования по участию в войне на украинских территориях.

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Указанную информацию в пятницу, 25 марта, сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации, посоветовав оккупантам добровольно сдаваться в плен.

Кроме этого, в ОВА отметили, что при освобождении населенного пункта Малиновка украинские защитники отвоевали у орков еще один трофейный танк, который теперь будет служить дополнительной помощью в боях против захватчиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне, 24 марта, украинским военным удалось отвоевать еще один населенный пункт — украинское село Малиновка, что в Гуляйпольском районе Запорожской области. Кроме того, в этот день бойцы ВСУ отбили село в Барышевском районе Киевской области и полностью перекрыли оркам отступление на восток Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Військові
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