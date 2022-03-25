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У Мелітополі десятки російських військових відмовилися воювати проти України: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Російські військові Новина оновлена 25 березня 2022, 18:08
Російські військові

Окупанти масово почали вчиняти бунти, адже усвідомлюють, що бій з українцями "не потягнуть"

На тридцятий день потужного протистояння українських захисників загарбникам з російської федерації у тимчасово окупованому Мелітополі, що в Запорізькій області, 70 російських військовослужбовців відмовилися виконувати злочинні накази свого командування щодо участі на війні в Україні.

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Вказану інформацію у п'ятницю, 25 березня, повідомила пресслужба Запорізькій обласної військової адміністрації, порадивши окупантам добровільно здаватися в полон.

Окрім цього в ОВА відзначили, що під час визволення населеного пункту Малинівка українські захисники Запоріжчини відвоювали у орків ще один трофейний танк, який тепер слугуватиме додатковою допомогою у боях проти загарбників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні, 24 березня, українським військовим вдалося відвоювати ще один населений пункт — українське село Малинівка, що у Гуляйпільському районі Запорізької області. Окрім того, цього ж дня бійці ЗСУ відбили село у Баришевському районі Київської області та повністю перекрили оркам відступ на схід України.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Військові
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