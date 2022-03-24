ВСУ відвоювали село у Запорізькій області: подробиці

Потужна відсіч української армії не залишає росіянам ніяких шансів

На 29-ий день війни із росією бійцям Збройних сил України вдалося звільнили від російських окупантів ще один населений пункт — українське село Малинівка, що у Гуляйпільському районі Запорізької області.

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Відповідну інформацію у четвер, 24 березня, на своїй сторінці у Telegram-каналі оприлюднив пресцентр Запорізької обласної військової адміністрації, посилаючись на голову Малинівської громади Володимира Шиша.

"З п'яти великих сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами — Любимівка, Новозлатопіль, і до сьогодні ворог був і в Малинівці. Наразі йде зачистка нашими військами, тому Малинівка звільнена." — йдеться в тексті повідомлення.

Окрім цього, голова громади додав, що наразі ситуація у населених пунктах району є вкрай критичною, адже окупанти поставили на околицях блокпости і нікого не пропускають, у результаті чого люди залишилися без самого необхідного: води, їжі та ліків.

"Бажано організувати гуманітарний коридор, щоб люди, які хочуть, могли б виїхати. Це, в основному, хворі, які потребують постійного догляду та лікування. Загалом настрій у людей бойовий. Разом до перемоги!", — наголосив Шиш.

Раніше "Телеграф" повідомляв ще одну хорошу новину, якою поділилися захисники з лав Збройних Сил України щодо звільнення одного з сіл Баришевського району Київської області від російських загарбників. Окрім цього, нашим військовослужбовцям вдалося повністю перекрити оркам відступ на схід України.