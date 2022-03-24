Ще 40 орків у пеклі: ЗСУ звільнили село під Києвом і перекрили росіянам дорогу для відступу на схід (відео)

Наші захисники завдали ворогу значних втрат

На 29-ий день протистояння російським загарбникам бійці Збройних сил України звільнили село Лук'янівка, що у Баришевському районі Київської області.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Про це колишній депутат Верховної Ради України, а наразі заступник голови Кіровоградської обласної ради Дмитро Лінько повідомив у четвер, 24 березня у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, на полі бою російська армія зазнала великих втрат, в результаті чого населений пункт опинився під повним контролем українців. Загалом нашим бійцям вдалося знищити близько чотирьох десятків окупантів, дев'ять БМП, а також два танки.

"Ми взяли Лук‘янівку!!! В результаті боїв знищено близько 40 орків, 9 бмп і 2 танки. Один танк віджатий і тепер косить русню!", — йдеться в тексті публікації.

Публікація Лінько в соцмережі

Варто відзначити, що контроль наших військ над селом Лук'янівка означає, що окупантам повністю перерізана єдина дорога для відступу на схід країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія за минулу добу втратила аж 7 літаків, а загалом за місяць протистояння українських захисників окупанти з російської федерації "попрощалася" з 15800 своїми військовими.