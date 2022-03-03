Російські окупанти намагаються вводити свої правила в тимчасово підконтрольному Мелітополі (відео)
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Російська військова техніка поки що вільно роз’їжджає містом
Мелітополь Запорізької області вже кілька днів перебуває під тимчасовим контролем російських окупантів, — з четверга, 3 березня, вони намагаються запровадити там комендантську годину та закликають здати зброю.
Відповідні відео показують у соцмережах місцеві жителі, повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що містом почали їздити броньовані автомобілі з буквою "Z", якою позначають техніку зі складу східних сил РФ.
На них встановлено гучномовець, за допомогою якого росіяни доносять до жителів, що в місті заборонені мітинги та демонстрації, а з 18:00 до 06:00 запроваджується комендантська година.
Особам, які мають "незареєстровану" зброю, пропонують здати її "за винагороду".
Варто зауважити, що російські військові підійшли до Мелітополя ще першого дня вторгнення в Україну 24 лютого, однак увійшли до міста лише 25 числа.
Останні кілька днів там проводились акції протесту місцевих мешканців.
Як повідомляв "Телеграф", раніше українським військовим вдалося повернути контроль над Бучею Київської області.
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