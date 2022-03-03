Російські окупанти намагаються вводити свої правила в тимчасово підконтрольному Мелітополі (відео)

Російська військова техніка поки що вільно роз’їжджає містом

Мелітополь Запорізької області вже кілька днів перебуває під тимчасовим контролем російських окупантів, — з четверга, 3 березня, вони намагаються запровадити там комендантську годину та закликають здати зброю.

Відповідні відео показують у соцмережах місцеві жителі, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що містом почали їздити броньовані автомобілі з буквою "Z", якою позначають техніку зі складу східних сил РФ.

Військова техніка росії вільно їздить Мелітополем

На них встановлено гучномовець, за допомогою якого росіяни доносять до жителів, що в місті заборонені мітинги та демонстрації, а з 18:00 до 06:00 запроваджується комендантська година.

Особам, які мають "незареєстровану" зброю, пропонують здати її "за винагороду".

Варто зауважити, що російські військові підійшли до Мелітополя ще першого дня вторгнення в Україну 24 лютого, однак увійшли до міста лише 25 числа.

Останні кілька днів там проводились акції протесту місцевих мешканців.

Акція у Мелітополі 1 березня

Як повідомляв "Телеграф", раніше українським військовим вдалося повернути контроль над Бучею Київської області.