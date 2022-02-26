Голодний "руський мір": у Мелітополі після зміни прапора пограбували два магазини

Українські війська продовжують боротьбу за місто

Українське місто Мелітополь — одне із тих, де ситуація дуже складна. У місті чути вибухи, триває захист від російських загарбників.

Джерела "Телеграфу" у місті розповіли, що на будинках вже вивішували російський триколор, один з таких — на пожежній частині.

"Але не все місто під контролем ворога", — кажуть місцеві жителі. Після того, як у Мелітополь увійшли загарбники, почалося мародерство. Вже відомо, що розграбували продуктовий магазин та ювелірний.

Напередодні ввечері у Мелітополі обстріляли онкологічний диспансер, постраждали другий поверх та операційна. Хворих евакуювати нема куди — у частково зруйнованій будівлі продовжують надавати допомогу людям.

Наслідки обстрілу онкодиспансеру

В обласному центрі ситуація стабільніша, відкривають додаткові укриття, продовжують боротьбу з "мітками". Їх дуже багато — за минулу добу затримали за їхнє нанесення чотирьох людей. У військкомати черги — багато охочих записатися в територіальну оборону.

Раніше "Телеграф" писав про ускладнення ситуації в Києві — російські війська обстріляли столицю України ракетами та влучили в житлову багатоповерхівку.