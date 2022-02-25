Над Мелітополем українські прапори, але ситуація тяжка: що відбувається у місті (фото, відео)

Мелітополь дав бій російським військам, які зазнали поразки

Перший день російської агресії проти України нелегко дався ЗСУ і найважче ситуація склалася у південних регіонах країни – було втрачено території, що прилягають до Кримського півострова у Херсонській області. До вечора ЗС РФ заявили про вихід та взяття під контроль міста Мелітополь Запорізької області.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, станом на 10.00 у Мелітополі точилися бої за контроль над містом.

Місцеві жителі підтвердили "Телеграфу" інформацію Генштабу ЗСУ, наголосивши, що на флагштоку в центрі міста опівдні продовжував висіти український прапор, висять вони і над іншими державними установами.

Будівля ПФУ у Мелітополі

Моторизована група російських військовослужбовців, яка намагалася захопити будівлю місцевого СБУ на кількох КАМАЗах, була зустрінута вогнем і розсіялася, покинувши автотранспорт, амуніцію та спорядження, зокрема російські сухпайки, саперні лопатки.

Кинутий росіянами автотранспорт

Біля будівлі видно сліди крові, кинуту зброю у вигляді порожнього тубуса від РПГ-18 "Муха" та сам автотранспорт.

Сліди гусениць на асфальті у Мелітополі

За словами городян на асфальті чітко видно сліди від гусеничної техніки, що пересувається містом, а північна частина міста контролюється Збройними силами України. Вранці район аеродрому в північній частині міста зазнав обстрілу, так що дим від пожежі був добре видно городянам.

Пожежа на околицях Мелітопольського аеродрому

"Приблизно з 6-7 ранку з різною періодичністю у місті чутиметься вибухи та стрілянина, зранку відсутнє світло та проблеми зі зв’язком, але загалом досить спокійно", — розповів "Телеграфу" один з місцевих жителів.

Тим часом формування збройних сил України заходять до Києва, місто готове відбивати напад російських окупантів, про що повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко.