Над Мелітополем українські прапори, але ситуація тяжка: що відбувається у місті (фото, відео)
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Мелітополь дав бій російським військам, які зазнали поразки
Перший день російської агресії проти України нелегко дався ЗСУ і найважче ситуація склалася у південних регіонах країни – було втрачено території, що прилягають до Кримського півострова у Херсонській області. До вечора ЗС РФ заявили про вихід та взяття під контроль міста Мелітополь Запорізької області.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, станом на 10.00 у Мелітополі точилися бої за контроль над містом.
Місцеві жителі підтвердили "Телеграфу" інформацію Генштабу ЗСУ, наголосивши, що на флагштоку в центрі міста опівдні продовжував висіти український прапор, висять вони і над іншими державними установами.
Моторизована група російських військовослужбовців, яка намагалася захопити будівлю місцевого СБУ на кількох КАМАЗах, була зустрінута вогнем і розсіялася, покинувши автотранспорт, амуніцію та спорядження, зокрема російські сухпайки, саперні лопатки.
Біля будівлі видно сліди крові, кинуту зброю у вигляді порожнього тубуса від РПГ-18 "Муха" та сам автотранспорт.
За словами городян на асфальті чітко видно сліди від гусеничної техніки, що пересувається містом, а північна частина міста контролюється Збройними силами України. Вранці район аеродрому в північній частині міста зазнав обстрілу, так що дим від пожежі був добре видно городянам.
"Приблизно з 6-7 ранку з різною періодичністю у місті чутиметься вибухи та стрілянина, зранку відсутнє світло та проблеми зі зв’язком, але загалом досить спокійно", — розповів "Телеграфу" один з місцевих жителів.
Тим часом формування збройних сил України заходять до Києва, місто готове відбивати напад російських окупантів, про що повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко.
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