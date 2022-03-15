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Депутати з "ОПЗЖ" масово виходять із фракції, а Ківу позбавили мандата: подробиці

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ілля Ківа ховається в Іспанії Новина оновлена 15 березня 2022, 15:23
Ілля Ківа ховається в Іспанії

З ОПЗЖ розбігаються дуже швидко

Після того як одіозному українському політику Олегу Ляшку вдалося проникнути в будинок Іллі Ківи, який нахабно покинув Україну, останнього нарешті позбавили мандата народного депутата.

Це сталося у вівторок, 15 березня, на засіданні Верховної Ради. "За" виключення проголосували 335 депутатів, передає "Телеграф". Нагадаємо, що раніше Ківу виключили із фракції ОПЗЖ з ініціативи співголови фракції Юрія Бойка.

Крім того, депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та відомий київський бізнесмен Вадим Столар написали заяву про їх вихід з ОПЗЖ. Зазначимо, що всі з них, крім Фельдмана, були обрані за партійним списком. Тобто, у разі їх виходу з фракції, партія матиме можливість позбавити їх мандата.

Декілька нардепів пішли з ОПЗЖ
Декілька нардепів пішли з ОПЗЖ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вадима Рабіновича та ще двох нардепів з ОПЗЖ вилучили зброю та значну суму грошей.

Теги:
#Депутати #Ілля Ківа #ОПЗЖ
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