Депутати з "ОПЗЖ" масово виходять із фракції, а Ківу позбавили мандата: подробиці

З ОПЗЖ розбігаються дуже швидко

Після того як одіозному українському політику Олегу Ляшку вдалося проникнути в будинок Іллі Ківи, який нахабно покинув Україну, останнього нарешті позбавили мандата народного депутата.

Це сталося у вівторок, 15 березня, на засіданні Верховної Ради. "За" виключення проголосували 335 депутатів, передає "Телеграф". Нагадаємо, що раніше Ківу виключили із фракції ОПЗЖ з ініціативи співголови фракції Юрія Бойка.

Крім того, депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та відомий київський бізнесмен Вадим Столар написали заяву про їх вихід з ОПЗЖ. Зазначимо, що всі з них, крім Фельдмана, були обрані за партійним списком. Тобто, у разі їх виходу з фракції, партія матиме можливість позбавити їх мандата.

Декілька нардепів пішли з ОПЗЖ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вадима Рабіновича та ще двох нардепів з ОПЗЖ вилучили зброю та значну суму грошей.