Депутати з "ОПЗЖ" масово виходять із фракції, а Ківу позбавили мандата: подробиці
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З ОПЗЖ розбігаються дуже швидко
Після того як одіозному українському політику Олегу Ляшку вдалося проникнути в будинок Іллі Ківи, який нахабно покинув Україну, останнього нарешті позбавили мандата народного депутата.
Це сталося у вівторок, 15 березня, на засіданні Верховної Ради. "За" виключення проголосували 335 депутатів, передає "Телеграф". Нагадаємо, що раніше Ківу виключили із фракції ОПЗЖ з ініціативи співголови фракції Юрія Бойка.
Крім того, депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та відомий київський бізнесмен Вадим Столар написали заяву про їх вихід з ОПЗЖ. Зазначимо, що всі з них, крім Фельдмана, були обрані за партійним списком. Тобто, у разі їх виходу з фракції, партія матиме можливість позбавити їх мандата.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вадима Рабіновича та ще двох нардепів з ОПЗЖ вилучили зброю та значну суму грошей.