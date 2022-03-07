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Тероборона попросила Бойка сказати "Путін — х*ло": чим усе закінчилося (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Юрій Бойко Новина оновлена 07 березня 2022, 20:47
Юрій Бойко

Нардепа перевірили на блокпосту.

У понеділок, 7 березня, на 12-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’явилося відео, на якому солдат тероборони попросив народного депутата Юрія Бойка повторити вже народні кричалки про кривавого диктатора володимира путіна і російський військовий корабель.

Відповідне відео доступне на telegram-каналі our_odessa.

На одному з блокпостів було зупинено кортеж Бойка. Один із бійців попросив нардепа ОПЗЖ повторити відомі фрази: "Путін — ху*ло" та "російський військовий корабель іди нах*й", проте депутат сказав, що він не свариться. Коли боєць попросив депутата сказати: "Російський військовий корабель іди нах*й", у розмову втрутився охоронець Бойка, якого тероборона швидко усадила навколішки. На цьому відео обривається.

"Я скажу так, російська армія зробила агресію проти України. Путін — ху*ло я не скажу, адже я не сварюся", — заявив нардеп.

Нагадаємо, 7 березня російські загарбники атакували хлібзавод на Київщині. Крім того, за 12 днів війни окупанти атакували 202 школи та понад 1500 житлових будинків.

Теги:
#Україна #Юрій Бойко #Росія #Війна з Росією
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