Російські загарбники атакували 202 школи та понад 1500 житлових будинків - Подоляк

Повністю без світла, води, тепла понад 900 населених пунктів

Радник керівника ОП України Михайло Подоляк, який включений до складу української делегації на переговорах із представниками росії, назвав російських військових варварами.

У своєму акаунті в Twitter Подоляк повідомив, що з початку військового вторгнення російських військ в Україну було пошкоджено або знищено 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включаючи багатоквартирні. Абсолютно без світла, води, тепла зараз перебуває понад 900 наших населених пунктів.

"Варвари XXI... Армія рф не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян", — написав Подоляк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частина населених пунктів у Луганській області тимчасово окупована. На початку повномасштабної війни росії проти України російські військові захопили прилеглі до кордону Мілове і Городище. Понад тиждень під окупацією знаходяться Щастя та Станиця Луганська.

Але місцеве населення виступає проти загарбників. Так, на мирні мітинги до Новопскова та Білокуракиного прийшли беззбройні жителі з українськими прапорами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна не готова на вимогу російської сторони визнавати так звані республіки на Донбасі, як і анексований рф Крим. За словами Арахамії, з цього питання Україні та росії майже неможливо домовитися.