З’явилося перше фото з третього раунду переговорів України та росії

Переговори відбуваються прямо зараз

У понеділок, 7 березня, триває третій раунд російсько-українських переговорів на тлі повномасштабної війни проти нашої держави. Зустріч відбулася о 16.00 за київським часом. Склад делегацій залишився тим самим.

У мережі з’явилося перше фото переговорів із представниками від України та росії.

Зазначимо, що у складі української делегації, зокрема, перебувають: керівник фракції правлячої партії "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника ОП України Михайло Подоляк.

Члени дерегацій проводять третій раунд переговорів

Нагадаємо, що другий раунд переговорів відбувся 3 березня. Були спроби домовитись про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Проте, людей не вдалося евакуювати з гарячих точок, оскільки російські війська зривали домовленості та відкривали вогонь.

7 березня стало відомо, що росія захотіла евакуювати українців до Білорусі та росії. Українська сторона вважає ці маршрути евакуації неприйнятними та запропонувала свої варіанти гуманітарних коридорів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві, біля Печерського суду, було вбито Дениса Кірєєва — перемовника від України на першій гомельській зустрічі з представниками росії.