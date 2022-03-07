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З’явилося перше фото з третього раунду переговорів України та росії

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Михайло Подоляк – член української делегації
Михайло Подоляк – член української делегації

Переговори відбуваються прямо зараз

У понеділок, 7 березня, триває третій раунд російсько-українських переговорів на тлі повномасштабної війни проти нашої держави. Зустріч відбулася о 16.00 за київським часом. Склад делегацій залишився тим самим.

У мережі з’явилося перше фото переговорів із представниками від України та росії.

Зазначимо, що у складі української делегації, зокрема, перебувають: керівник фракції правлячої партії "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника ОП України Михайло Подоляк.

Члени дерегацій проводять третій раунд переговорів
Члени дерегацій проводять третій раунд переговорів

Нагадаємо, що другий раунд переговорів відбувся 3 березня. Були спроби домовитись про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Проте, людей не вдалося евакуювати з гарячих точок, оскільки російські війська зривали домовленості та відкривали вогонь.

7 березня стало відомо, що росія захотіла евакуювати українців до Білорусі та росії. Українська сторона вважає ці маршрути евакуації неприйнятними та запропонувала свої варіанти гуманітарних коридорів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві, біля Печерського суду, було вбито Дениса Кірєєва — перемовника від України на першій гомельській зустрічі з представниками росії.

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#Білорусь #Переговори #Давид Арахамія #Михайло Подоляк
Михайло Подоляк – член української делегації
Політика
З’явилося перше фото з третього раунду переговорів України та росії
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Михайло Подоляк – член української делегації
З’явилося перше фото з третього раунду переговорів України та росії
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