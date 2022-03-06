У Маріуполі вдруге спробують евакуювати цивільних: коли та як

Виїжджати на особистому транспорті можна, але є кілька важливих нюансів

Жителі Маріуполя, який перебуває в облозі російських окупантів уже кілька діб, у неділю, 6 березня, знову спробують евакуюватися з міста до безпечнішого місця. Початок рятувальної операції призначено на 12 годину дня.

Про це повідомляють у пресслужбі Маріупольської міськради.

Відомо, що з 10 ранку та до 9 вечора у Маріуполі мають встановити режим тиші. Тобто зброю слід скласти обом сторонам — як російським загарбникам, так і українським захисникам.

О 12:00 планують розпочати процес евакуації.

"Зеленим" гуманітарним коридором обрано наступний маршрут: Маріуполь – Портовське – Мангуш – (в об’їзд Микільського) Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Вивозити людей хочуть із трьох різних локацій на автобусах. Очікується, що населення поїде з:

СК "Іллічівець", що на проспекті Нахімова, 53;

що на проспекті Нахімова, 53; Драматичного театру, що на Театральній площі, 1;

що на Театральній площі, 1; Кальміуської районної адміністрації, що на проспекті Металургів, 193.

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Якщо хтось із маріупольців хоче виїхати на власному транспорті, це можна зробити. Проте їхати доведеться суто в колоні — за муніципальними автобусами. Повідомляється, що очолить колону представник Червоного хреста.

Людей просять максимально заповнювати транспорт, навіть якщо це легковики.

Також накладено сувору заборону відхилення від маршруту гумкоридора.

Нагадаємо, що спочатку вихід жителів із Маріуполя мав відбутися у суботу, 5 березня. Проте росіяни, скориставшись моментом, знову відкрили вогонь, що відмінило всі плани евакуації.