У Маріуполі починається евакуація мирного населення

У Маріуполі Донецької області розпочалась евакуація.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка сьогодні, 5 березня, з 9.00 до 16.00 буде встановлено режим тиші.

З 11:00 розпочинається евакуація мирного населення. Як гуманітарний "зелений" коридор обрано маршрут Маріуполь – Микільське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення буде з трьох локацій муніципальними автобусами:

- СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53)

- Драматичний театр (Театральна площа, 1)

- Кальміуська районна адміністрація — (пр. Металургів, 193

Також слідуючи маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 9:00 до 16:00), можна буде виїхати з міста на особистому транспорті. Величезне прохання до всіх водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт.

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Усього буде кілька етапів евакуації протягом кількох днів для того, щоб кожен охочий міг виїхати.