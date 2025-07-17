Спілкувалася з ним жестами: як виглядає хлопець зірки "Супермоделі по-українськи" Суліми, що став батьком її сина

Українка у стосунках із темношкірим іноземцем

Після новини про народження первістка телеведучої Лесі Нікітюк, за нею послідувала Анна Суліма. Колишня учасниця шоу "Супермодель по‑українськи" та блогерка так само не стала приховувати батька своєї дитини — іноземця.

Нині Анна живе у Лос-Анджелесі разом із коханим на ім’я Кіріан. Він — темношкірий американець-футболіст, з яким на початку стосунків дівчина говорила жестами.

Труднощі спілкування не завадили коханню

Історія пари почалася кілька років тому в Лос-Анджелесі, коли Анна тільки-но приїхала в Америку і практично не знала англійської мови. Вони навіть почали спілкуватися на жестах, але між ними одразу виник "якийсь магічний контакт".

Хлопець Анни Суліми – Кіріан. Фото: instagram.com/kyriankidd Хлопець Анни Суліми – Кіріан. Фото: instagram.com/kyriankidd

Кіріан допомагав Сулімі вивчати англійську, вони разом тренувалися в залі, їздили до океану — життя швидко перетворилося з дружби на роман.

16 березня цього року пара раптово оголосила про майбутнє поповнення, а вже 9 липня у них з’явився первісток — син.

Хто така Анна Суліма

Дівчина з Рівного стала відомою завдяки участі у другому сезоні шоу "Супермодель по-українськи" і далі — у спецпроєкті "Супер Топ-модель по-українськи". Після проєкту Анна схудла на 30 кг, переключилася на блог в Інстаграмі та створення власної колекції одягу.

Також Анна брала участь у реаліті "Екси — 3" у 2021 році, де отримала пропозицію руки та серця від тодішнього хлопця-баскетболіста Августа Козанчука. Пізніше пара розсталася.

Анна з колишнім хлопцем Августом Козанчуком

Зараз Суліма живе та працює у Лос-Анджелесі. Вона бере участь у модних фотосесіях та рекламних зйомках.

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