Общалась с ним жестами: как выглядит парень звезды "Супермодели по-украинки" Сулимы, ставший отцом ее сына

Украинка в отношениях с темнокожим иностранцем

После новости о рождении первенца телеведущей Леси Никитюк, за ней последовала Анна Сулима. Бывшая участница шоу "Супермодель по‑украински" и блогерша так же не стала скрывать отца своего ребенка — иностранца.

Сейчас Анна живет в Лос-Анджелесе вместе с любимым по имени Кириан. Он — темнокожий американец-футболист, с которым в начале отношений девушка говорила жестами.

Трудности общения не помешали любви

История пары началась несколько лет назад в Лос‑Анджелесе, когда Анна только приехала в Америку и практически не знала английского языка. Они даже начали общаться на жестах, но между ними сразу возник "какой-то магический контакт".

Парень Анны Сулимы - Кириан. Фото: instagram.com/kyriankidd Парень Анны Сулимы - Кириан. Фото: instagram.com/kyriankidd

Кириан помогал Сулиме учить английский, они вместе тренировались в зале, ездили к океану — жизнь быстро превратилась из дружбы в роман.

16 марта этого года пара внезапно объявила о предстоящем пополнении, а уже 9 июля у них появился первенец — сын.

Кто такая Анна Сулима

Девушка из Ровно стала известной благодаря участию во втором сезоне шоу "Супермодель по‑украински" и далее — в спецпроекте "Супер Топ‑модель по‑украински". После проекта Анна похудела на 30 кг, переключилась на блог в Инстаграме и создание собственной коллекции одежды.

Также Анна участвовала в реалити "Эксы — 3" в 2021 году, где получила предложение руки и сердца от тогдашнего парня-баскетболиста Августа Козанчука. Позже пара рассталась.

Анна с бывшим парнем Августом Козанчуком

Сейчас Сулима живет и работает в Лос-Анджелесе. Она берет участия в модных фотосессиях и рекламных съемках.

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