Не выпускали за границу из-за КГБ: какой была в молодости примадонна украинской оперной сцены Мария Стефюк

Артистка стала второй украинкой, выступившей в "Ла Скала" в Милане

В эту среду, 16 июля, примадонне украинской оперной сцены Марии Стефюк исполняется 77 лет. Во время войны артистка рассказывала, что была "под колпаком" у советской спецслужбы КГБ — как и вся украинская интеллигенция того времени.

Стефюк стала второй, после Соломии Крушельницкой, украинской исполнительницей, выступившей на сцене миланского театра "Ла Скала". Рассказываем, что известно о выдающейся певица, как она выглядела в молодости и сейчас.

Родом из Ивано-Франковщины

Будущая примадонна украинской оперы родилась в селе Рожнов в Ивано-Франковской области. В 1973 году окончила Киевскую консерваторию (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского). С 1972 по 2013 год была солисткой Киевского театра оперы и балета имени Тараса Шевченко.

Мария Стефюк в молодости. Фото: facebook.com/Kosiv.Names

В 1981 году Стефюк выступила на Международном фестивале имени Мусоргского, где исполнила партию Параси из "Сорочинской ярмарки" в "Ла Скала". В ее репертуаре — множество украинских народных песен и произведения зарубежных композиторов.

В 2006 году артистка исполнила роль Одарки в телеэкранизации оперы "Запорожец за Дунаем". Она также принимала участие в телефильмах и концертных записях.

КГБ и запрет на зарубежные гастроли

В молодости артистка активно занималась концертной деятельностью, записывала песни для радио и компакт-дисков. Стефюк гастролировала в США, Канаде и странах Западной Европы, при этом в СССР за ней тщательно следили.

В декабре 2023 года на kanaldim вышло интервью с оперной певицей, в котором она рассказала, как ее преследовало КГБ. В то время она тесно дружила с известными шестидесятниками: Вячеславом Чорноволом, художницей и диссиденткой Аллой Горской (известна по панно "Боривитер" в Мариуполе), художником Борисом Плаксием и многими другими. Из-за этого певицу несколько раз не выпускали из страны.

"Я спросила, в чем причина. Ничего мне не сказали. Через неделю меня пустили в Канаду. Но я знала, что среди них были люди, которые следили за каждым моим шагом. А в Канаде еще жила родная сестра моей бабушки. Старенькая уже была. Все было продумано и сделано. К ней приходили "гости", записывалось что она говорила и как она говорила. Со мной были люди даже из театра, которые потом написали все. Я знаю, что в "Ла Скалу" меня не хотели пускать. КГБ меня вызывали и спрашивали, зачем мне та Италия и та "Ла Скала", — делилась Стефюк.

Где сейчас Мария Стефюк

С 2000 года Мария Стефюк, в качестве профессора, преподает на кафедре сольного пения Киевской консерватории. Живет в столице. В 2008 году она получила звание "Герой Украины".

Как сейчас выглядит Мария Стефюк

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