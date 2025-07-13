"А где Виталик?": Кондратюк привез "Караоке" во Львов и насмешил украинцев (видео)

Сеть разразилась шутками о легендарной музыкальной программе

Музыкальная программа "Караоке на Майдане" с Игорем Кондратюком гастролирует по Украине в поисках талантов. Легендарное шоу длилось 20 лет и вот после шестилетней паузы снова радует украинцев. 13 июля безменный ведущий посетил Львов.

В это воскресенье львовяне и гости города собрались на фестивале !FESTrepublic, чтобы попробовать свои силы в исполнении известных композиций. "Караоке на Майдане" стал трамплином в карьере многих артистов, в частности для Виталия Козловского, родом со Львова.

Цель шоу – благотворительность для ВСУ, однако в сети украинцы немного "набросали" своих шуток. Люди задаются вопросом, где же сам герой "Караоке на Майдане" Козловский, который долгое время был должником Кондратюка (вопрос в 2 млн гривен), а также Андрей Мацевко, прошедший все талант-шоу украинского телевидения.

"Тухловато что-то! Где Виталик?!", "Козловский уже все оплатил, ищет новых", "А где Мацевко?", — шутят в комментариях украинцы.

Возобновление "Караоке на Майдане" приурочено к 25-летию ее дебюта на украинском телевидении еще в 1999 году. Сегодня его цель состоит в сборе средств на помощь украинской армии — на РЭБы для 3 отдельной штурмовой бригады. Съемки программы уже прошли в Киеве и в Днепре.

Ранее сообщалось, что 12 июля в Днепре состоялся концерт Верки Сердючки в ресторане, пострадавший в результате российской атаки, что привело к жертвам. Артистку критикуют не только за высокие цены на билеты, но и исполнение песен на русском языке.