"А де Віталік?": Кондратюк привіз "Караоке" у Львів та насмішив українців (відео)

Мережа вибухнула жартами про легендарну музичну програму

Музична програма "Караоке на Майдані" з Ігорем Кондратюком гастролює Україною у пошуках талантів. Легендарне шоу тривало 20 років і ось, після шестирічної паузи знову радує українців. 13 липня безмінний ведучий завітав до Львова.

Цієї неділі львів'яни і гості міста зібралися на фестивалі !FESTrepublic, щоб спробувати свої сили у виконанні відомих композицій. "Караоке на Майдані" став трампліном у кар’єрі багатьох артистів, зокрема для Віталія Козловського, який родом з самого Львова.

Ціль шоу – благодійність для ЗСУ, проте у мережі українці трішки "накидали" своїх жартів. Люди вдаються у питання, де ж сам герой "Караоке на Майдані" Козловський, який довгий час був боржником Кондратюка (питання у 2 млн гривень), а також Андрій Мацевко, який пройшов всі талант-шоу українського телебачення.

"Тухлувато щось! Де Віталік?!", "Козловський вже все сплатив, шукає нових", "А де Мацевко?", — жартують у коментарях українці.

Наразі відновлення "Караоке на Майдані" приурочене до 25-річчя її дебюту на українському телебаченні ще у 1999 році. Сьогодні його мета полягає у зборі коштів на допомогу українській армії — на РЕБи для 3 окремої штурмової бригади. Зйомки програми вже пройшли у Києві та Дніпрі.

Раніше повідомлялось, що 12 липня у Дніпрі відбувся концерт Вєрки Сердючки у ресторані, який постраждав внаслідок російської атаки, що призвело до жертв. Артистку критикують не тільки за високі ціни на квитки, а й виконання пісень російською мовою.