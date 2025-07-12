"Вимагаємо пояснень": українці підловили Біллі Айліш на плагіаті Сердючки (відео)

Оскароносна співачка надихається творчістю Данилка?

Всесвітньо відому американську виконавицю Біллі Айліш українці "підловили" на плагіаті. У мережі від 23-річної знаменитості вимагають пояснень, чому її трек дуже нагадує хіт Вєрки Сердючки, яка сама втрапляє у скандали з виконанням російськомовних пісень.

В TikTok набирає популярності відео, де користувач Denys Katerusha синхронно підспівує треку американської співачки THE DINER, вставляючи рядки з пісні Андрія Данилка "Пирожок". Цікаво, що слова композиції Вєрки Сердючки напрочуд органічно лягають на мелодію синглу Біллі.

"Біллі Айліш ми вимагаємо пояснень" — жартівливо підписав відео Denys Katerusha. Невже Айліш і справді надихається творчістю українського виконавця? Питання відкрите.

У коментарях підписники у захваті від такого співпадіння. "Розрив", "Це як Пугачова і 50 Cent", — пишуть українці.

А ось і оригінал пісні "Пирожок":

Нагадаємо, що Біллі Айліш — американська співачка і авторка пісень. Вона лауреатка 9 премій "Ґреммі" (загалом 32 номінації), має престижні кінопремії за найкращі пісні до фільмів "007: Не час помирати" та "Барбі", а також два "Оскари". Біллі часто експерементує зі своїм стилем і кольором волосся.