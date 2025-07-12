"Требуем объяснений": украинцы подловили Билли Айлиш на плагиате Сердючки (видео)

Оскароносная певица вдохновляется творчеством Данилко?

Всемирно известную американскую исполнительницу Билли Айлиш украинцы "подловили" на плагиате. В сети от 23-летней знаменитости требуют объяснений, почему ее трек очень напоминает хит Верки Сердючки, которая сама попадает в скандалы с исполнением русскоязычных песен.

В TikTok набирает популярность видео, где пользователь Denys Katerusha синхронно подпевает треку американской певицы THE DINER, вставляя строчки из песни Андрея Данилко "Пирожок". Интересно, что слова композиции Верки Сердючки удивительно органично ложатся на мелодию сингла Билли.

"Билли Айлиш мы требуем объяснений" — шутливо подписал видео Denys Katerusha. Неужели Айлиш действительно вдохновляется творчеством украинского исполнителя? Вопрос открыт.

В комментариях подписчики в восторге от такого совпадения. "Разрыв", "Это как Пугачева и 50 Cent", — пишут украинцы.

А вот и оригинал песни "Пирожок":

Напомним, что Билли Айлиш — американская певица и автор песен. Она лауреат 9 премий "Грэмми" (всего 32 номинации), имеет престижные кинопремии за лучшие песни к фильмам "007: Не время умирать" и "Барби", а также два "Оскара". Билли часто экспериментирует со своим стилем и цветом волос.