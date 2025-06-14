Сердючка спела в Киеве на русском "Все будет хорошо" и разозлила украинцев (фото, видео)

Люди пишут об "отвратительном зрелище" и спрашивают, где ТЦК

В пятницу, 13 июня, пока защитники тяжелой ценой пытаются оттеснить оккупантов с украинской земли, певица Верка Сердючка громко выступила в Киеве, исполняя на сцене русскоязычные хиты, в том числе "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана".

Концерт прошел на территории Osocor Residence. В анонсе за 27 мая на странице загородного клуба организаторы писали, что это будет "главный ивент месяца с мегахитами "Dancing Russia Goodbye", "Гоп-гоп" и многими другими", однако об исполнении артисткой именно русскоязычных песен не говорилось.

Сердючка выступила в Киеве с русскоязычными хитами

"Продавали билеты по 1500 грн фан-зона, 5500 грн — вип-зона… Песни на русском (ну, ок, суржиком, но на русском). Куча народу наслаждались "А я такая — на сердце рана" и "Все будет ха-ра-шо!". Как-то сомнительно, что при таком бэкграунде в воюющей столице "все" действительно будет "харашо", — написал в Фейсбуке известный политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Пятница, вечер. Киев, Осокорки. Бухло, танцы, Верка Сердючка на русском. У всех – праздник, веселье. В это же время – на фронте самая жесткая ситуация за последние годы. р*сня доходит до Днепропетровской области, давит на Сумщине и других направлениях. Каждый день погибают военные, защищая, в том числе вот это. Это просто жесть. Что с этой страной и людьми в ней?", — пишет Телеграм-канал "Київ ІНФО".

Об исполнении Сердючкой русскоязычных песен в анонсе не говорится

Кроме этого, пожаловался языковому омбудсмену за проведение публичного мероприятия на русском ведущий программы "Культура на часі" на телеканале "Культура", автор образовательного проекта "Украинский язык" Виктор Дяченко. "Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве", — отметил ведущий.

Напомним, что аналогичная ситуация с исполнением русскоязычных песен Сердючкой произошла 17 мая год назад в том же Osocor Residence. Публичное исполнение этих хитов возмутило пользователей соцсетей, однако тогда в комментарии "Телеграфу" уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что артистка ничего не нарушает.

Реакция украинцев на концерт Сердючки 13 июня

На третий год полномасштабной войны русский язык становится все более триггерным для людей, страдающих от российских обстрелов. В сети украинцы не сдерживают слов, ведь пока одни отстаивают украинское, для других — войны нет. Также пользователи не только выделили поведение на концерте гостей (на кадрах видно, как гости употребляют алкоголь и танцуют под русское), но и иронически спрашивают, почему ТЦК, которые прямо на улице скручивают мужчинам руки и "бросают в подвал", обходят подобные мероприятия.

"Это столица воюющей страны. Война говорите? Где? У кого? Кто-то там гибнет на фронте? Нее, они об этом не знают. В них все ХАРАШО! И им пофиг, что с Украиной будет дальше"

"Часть нашего общества неизлечима. Очень жаль, что сознательные адекватные люди вынуждены с этим жить"

"ТЦК где???"

"Какое отвратительное зрелище. Каждый день в Украине гибнут люди от московских бомб, а здесь сцикливые манкурты скачут под московскую попсу"

"Какая разница" живет и побеждает…"

"Пол страны плачет, а пол страны скачет…", "Мерзость"

Вместе с критикой украинцев следует отметить, что на мероприятии проводились благотворительные аукционы для нужд ВСУ. При этом в соцсети Osocor Residence не публикует в сторис кадры исполнения Веркой Сердючкой русскоязычных хитов.

Напомним, что в августе 2024 года Андрей Данилко также со скандалом выступил в Днепре. Когда зрители попросили петь по-украински, от артиста услышали только хамовитый ответ.