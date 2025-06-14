Сердючка заспівала в Києві російською "Все будет хорошо" і розлютила українців (фото, відео)

Люди пишуть про "огидне видовище" і запитують, де ТЦК

У п'ятницю, 13 червня, поки захисники важкою ціною намагаються відтиснути окупантів з української землі, співачка Вєрка Сердючка гучно виступила у Києві, виконуючи на сцені російськомовні хіти, зокрема "Все будет хорошо" і "Дольче Габбана".

Концерт відбувся на території Osocor Residence. В анонсі за 27 травня на сторінці заміського клубу організатори писали, що це буде "головний івент місяця з мегахітами "Dancing Russia Goodbye", "Гоп-гоп" та багатьма іншими", проте про виконання артисткою саме російськомовних пісень не говорилось.

Сердючка виступила у Києві з російськомовними хітами

"Продавали квитки по 1500 грн фан-зона, 5500 грн — віп-зона… Пісні російською (ну, ок, суржиком, але російським). Купа народу насолоджувались "А я такая — на сєрдце рана" і "Всьо будєт ха-ра-шо!" . Якось сумнівно, що за такого бекграунду у воюючій столиці "всьо" таки дійсно буде "харашо", — написав у Фейсбуці відомий політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Пʼятниця, вечір. Київ, Осокорки. Бухло, танці, Вєрка Сердючка російською. У всіх — свято, веселощі. У цей же час — на фронті найжорсткіша ситуація за останні роки. р*сня доходить до Дніпропетровської області, тисне на Сумщині та на інших напрямках. Щодня гинуть військові, захищаючи, в тому числі ось це. Це просто жесть. Що з цією країною та людьми в ній?", — пише Телеграм-канал "Київ ІНФО".

Про виконання Сердючкою російськомовних пісень в анонсі не говориться

Крім цього, поскаржився мовному омбудсмену за проведення публічного заходу російською ведучий програми "Культура на часі" на телеканалі "Культура", автор освітнього проєкту "Українська мова" Віктор Дяченко. "Маю надію, що ми припинимо мімікрувати та чекати російську армію в Києві", — зазначив ведучий.

Нагадаємо, що аналогічна ситуація з виконанням російськомовних пісень Сердючкою сталася 17 травня рік тому у тому ж таки Osocor Residence. Публічне виконання цих хітів обурило користувачів соцмереж, проте тоді у коментарі "Телеграфу" уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що артистка нічого не порушує.

Реакція українців на концерт Сердючки 13 червня

На третій рік повномасштабної війни російська мова стає все більше тригерною для людей, які страждають від російських обстрілів. У мережі українці не стримують слів, адже поки одні відстоюють українське, для інших — війни нема. Також користувачі не тільки виокремили поведінку на концерті гостей (на кадрах видно, як гості вживають алкоголь і танцюють під російське), але й іронічно запитують, чому ТЦК, які просто на вулиці скручують чоловікам руки і "кидають у підвал", оминають подібні заходи.

"Це столиця воюючої Країни. Війна кажете? Де? В кого? Хтось там гине на фронті? Нєєє, вони про це не знають. В них Всьо ХАРАШО! І їм пофіг, що з Україною буде далі"

"Частина нашого суспільства невиліковна. Дуже шкода, що притомні адекватні люди вимушені з цим жити"

"ТЦК де???"

"Яке огидне видовище. Щодня в Україні гинуть люди від московських бомб, а тут сцикливі манкурти скачуть під московську попсу"

"Какая разніца" живьот і пабєждаєт…"

"Пів країни плаче,а пів країни скаче…", "Гидота"

Разом з критикою українців варто зауважити, що на заході проводили благодійні аукціони для потреб ЗСУ. При цьому у соцмережі Osocor Residence не публікує у сторіз кадри виконання Вєркою Сердючкою російськомовних хітів.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року Андрій Данилко також зі скандалом виступив у Дніпрі. Коли глядачі попросили співати українською, від артиста почули тільки хамовиту відповідь.