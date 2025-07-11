Съемки с россиянами и посты на русском: где сейчас Заслуженная артистка Украины Елена Хижная и что говорит о войне

11 июля актрисе исполнилось 60 лет

Известная актриса Елена Хижная в эту пятницу празднует день рождения. Именно 11 июля, в церковный день святой княгини Ольги, Заслуженной артистке Украины исполняется 60 лет.

До полномасштабного вторжения Хижная снималась с россиянами и вела соцсети на русском языке. "Телеграф" рассказывает, где сейчас актриса и что говорит о войне.

Родной Киев и звезда сериалов

Елена Борисовна родилась 11 июля 1965 года в столице. Училась в киевском Кловском лицее 77, а в 1987 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого. С того же года является актрисой в Киевском академическом Молодом театре.

Кинодебют Хижной состоялся в 1988 году, тогда актриса сыграла в короткометражном фильме "Как мужчины о женщинах говорили". Затем были: мелодрама "Лунная кукушечка" (1993), сериал "Царевна" (1994), "Остров любви" (1995), эпизоды в сериалах "Возвращение Мухтара", "Женский доктор", "Пес", "Источник" (2021) и другие проекты. Стоит отметить, что съемки большинства работ проходили в Украине с приглашенными российскими актерами.

"Как мужчины о женщинах говорили" (1988) "Как мужчины о женщинах говорили" (1988)

Актриса — лауреат премии Всеукраинского телерадиофестиваля современного романса "Осеннее рандеву" 2010 года, лауреат Всеукраинского конкурса песни о маме "Рідна мати моя" 2011 года. Спустя год Елена Борисовна получила Диплом Международного телерадиофестиваля "Премьера песни" и звание "Заслуженной артистки Украины".

После полномасштабного вторжения

До того как Россия цинично напала на Украину в 2022 году, Хижная вела социальные сети на русском языке. Однако со временем посты актрисы стали украиноязычными. На своей странице в Инстаграме звезда не только делится личными и рабочими фото, но и освещает события российско-украинский войны.

"Сегодня День Киева!… Город стоит, цветут каштаны, но я все время думаю о тех ребятах, которые отдали свою жизнь ради своей родины, ради будущего! И без слез не могу смотреть на огромное количество этих флажков на майдане Независимости", — писала актриса 26 мая 2024 года.

Не так давно артистка почтила память своих коллег по сцене — звезды ситкома "Когда мы дома" Татьяны Шелиги, не ставшей 3 июля, и молодого актера, погибшего на войне Юрия Фелипенко.

Хижная остается в родном Киеве, работает в Молодом театре и поддерживает украинцев в это непростое время. Актриса замужем за украинским режиссером Тарасом Криворученко, имеет взрослую дочь Александру.

Елена с мужем. Фото: instagram.com/lenakhizhnaya

Актриса с дочерью Александрой. Фото: instagram.com/lenakhizhnaya

Напомним, что недавно в 66 лет умерла украинская актриса Татьяна Шелига. "Телеграф" рассказывал, когда звезда снималась с Пугачевой и Галкиным.