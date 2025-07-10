Пока ее родных обстреливают в Украине — она говорит о "примирении"

Российская актриса Ольга Красько (не путать с почти однофамильцем Андреем Краско) имеет в Украине родственников, однако она поддерживает так называемую "СВО" и говорит о "примирение".

Артистка родилась в городе, который сейчас беспощадно терроризирует Россия. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне Ольга Красько и где она сейчас.

Харьковчанка, попавшая в "чистилище"

Родилась актриса 30 ноября 1981 года в Харькове. Ее отец родом из Сибири, а мать украинка. С детства Ольга занималась гимнастикой, а позже с семьей переехала в Москву. В 2002 году Красько окончила Школу-студию МХАТ, играла в спектаклях "Табакерки".

Кинодебют театральной актрисы состоялся в 1997 году в фильме "Жандармские истории". Харьковчанка также снялась в ряде других российских проектов, среди которых "Турецкий гамбит", "Золотой теленок", "Склифосовский" и другие.

Красько в "Турецком гамбите" с путинистом Маратом Башаровым

Красько и война

После аннексии Крыма снималась на полуострове в российском сериале "Игра с огнем" (2016-2017). За сознательное нарушение государственной границы Украины попала в базу данных "Миротворец".

Красько поддержала полномасштабную войну РФ против Украины, несмотря на то, что здесь продолжают жить ее родственники. "Нас ведь постоянно заставляют отдаляться, о чем-то спорить, а надо набраться терпения и понять — нет ничего важнее и дороже того, что мы есть друг у друга. Я постоянно говорю об этом родным, которые живут на (в — ред.) Украине", — сказала путинистка. В 2022 году актриса дала концерт для раненых боевиков в госпитале Читы.

Красько имеет троих детей

Где сейчас Ольга Красько

Актриса продолжает жить и работать в стране-агрессорше. Красько играет на сцене московского Художественного театра и регулярно выступает перед российским военными, которые убивают мирных украинцев.

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