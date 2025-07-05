Уроженец Горловки снимался в "Роксолане" и "Дне рождения Буржуя"

Актер Олег Исаев известен зрителям по украинскому телефильму "Роксолана" с Сумской (1997), а также сериалу "День рождения Буржуя". В 1991 году его в свой московский театр взял режиссер Роман Виктюк, завещавший похоронить себя в родном Львове. Тот, после полномасштабного вторжения РФ, предал память своего учителя.

Исаев родился в Горловке Донецкой области, которая сейчас находится в оккупации. Что же сам артист говорит о войне против Украины, где родился и вырос — читайте в нашем материале.

Играл в Киеве, а теперь в Москве

В 1980 году Исаев окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Сразу после выпуска он был принят в труппу Киевского государственного академического Русского драматического театра имени Леси Украинки, где дебютировал в спектакле "Пять дней в июне" (1980).

Олег Исаев в молодости

В 1987 году актер познакомился с Виктюком и начал активно играть в его постановках, таких как "Уроки музыки" (роль Иванова), "Священные чудовища" (роль Ангела Эртебиза) и "Дама без камелий" (роль Рона). Уже в 1991 году именитый режиссер принял Исаева в собственный театр в Москве.

Роман Виктюк умер в ноябре 2020 года

Широкую известность артист приобрел во второй половине 1990-х благодаря ролям Риччи в сериале "Роксолана", лекаря Реми ле Одуэна в "Графине де Монсоро" и Олега Кулика в "Дне рождения Буржуя".

"Роксолана", 1997

Олег Исаев в сериале "День рождения Буржуя"

Олег Исаев и война в Украине

В 2003 году стал "Заслуженным артистом России". В июле 2024 года стало известно, что Театр Романа Виктюка перестал существовать в Москве (его переименовали в "Сцену "Мельников"). Теперь в репертуаре больше нет постановок украинского режиссера, а в стенах театра о легендарной личности Виктюка даже запрещено вспоминать.

Фасад театра Виктюка в Москве в 2016-2024 годах

Исаев, как ни в чем не бывало, продолжает числиться артистом театра, где буквально стерли из памяти имя его учителя. Актер подстроился под спектакли россиян и молчит об путинской агрессии по отношению к своим землякам.

На днях была годовщина смерти известного российского актера. Мы писали, как умер в Украине Андрей Краско и где похоронили артиста.