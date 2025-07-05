Уродженець Горлівки знімався у "Роксолані" і "Дні народження Буржуя"

Актор Олег Ісаєв відомий глядачам з українського телефільму "Роксолана" із Сумською (1997), а також серіалу "День народження Буржуя". 1991 року його у свій московський театр узяв режисер Роман Віктюк, який заповів поховати себе у рідному Львові. Той, після повномасштабного вторгнення РФ, зрадив пам’ять свого вчителя.

Ісаєв народився у Горлівці Донецької області, яка зараз перебуває в окупації. Що ж сам артист говорить про війну проти України, де народився та виріс — читайте у нашому матеріалі.

Грав у Києві, а тепер у Москві

1980 року Ісаєв закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Відразу після випуску його було прийнято до трупи Київського державного академічного Російського драматичного театру імені Лесі Українки, де дебютував у виставі "П’ять днів у червні" (1980).

Олег Ісаєв у молодості

У 1987 році актор познайомився з Віктюком і почав активно грати в його постановках, таких як "Уроки музики" (роль Іванова), "Священні чудовиська" (роль Ангела Ертебіза) та "Дама без камелій" (роль Рона). Вже 1991 року іменитий режисер прийняв Ісаєва у свій театр у Москві.

Роман Віктюк помер у листопаді 2020 року

Широкої популярності артист набув у другій половині 1990-х завдяки ролям Річчі в серіалі "Роксолана", лікаря Ремі ле Одуена в "Графині де Монсоро" та Олега Кулика у "Дні народження Буржуя".

"Роксолана", 1997

Олег Ісаєв у серіалі "День народження Буржуя"

Олег Ісаєв і війна в Україні

2003 року став "Заслуженим артистом Росії". У липні 2024 року стало відомо, що Театр Романа Віктюка перестав існувати в Москві (його перейменували на "Сцену "Мельников"). Тепер у репертуарі більше немає постановок українського режисера, а в стінах театру про легендарну особистість Віктюка навіть заборонено згадувати.

Фасад театру Віктюка у Москві у 2016-2024 роках

Ісаєв, як ні в чому не бувало, продовжує вважатися артистом театру, де буквально стерли з пам'яті ім’я його вчителя. Актор підлаштувався під спектаклі росіян і мовчить про путінську агресію стосовно своїх земляків.

Днями була річниця смерті відомого російського актора. Ми писали, як помер в Україні Андрій Краско та де поховали артиста.