Хвороба забрала його життя: від чого у 56 років помер зірка "Зачарованих" Джуліан Макмехон і як він виглядав перед смертю

Секс-символ 2000-х цього року сильно схуд

Нещодавно стало відомо про смерть австралійського актора Джуліана Макмехона, який запам’ятався багатьом українським глядачам по ролі демона Коула Тернера в серіалі "Зачаровані" ("Всі жінки — відьми"), котрий зіграв коханого героїні Фібі Галлівел.

Макмехон пішов із життя ще в середу, 2 липня, проте лише через кілька днів у ЗМІ з’явилася інформація, що актора не стало після тривалої хвороби. Йому було лише 56 років.

Від чого помер Джуліан Макмехон

Знаменитий австралієць тривалий час боровся із раком. Про це заявила дружина Джуліана — Келлі Макмехон, з якою він був одружений понад 11 років. "З відкритим серцем я хочу поділитися зі світом, що мій улюблений чоловік, Джуліан Макмехон, мирно помер цього тижня після мужньої боротьби з раком", — сказала Келлі виданню Deadline.

Джуліан з дружиною Келлі. Фото: Getty Images

Актор народився у Сіднеї в сім’ї колишнього прем’єр-міністра Австралії Вільяма Макмехона. У 1980-х він почав кар'єру як модель, а потім переключився на акторство, дебютувавши в 1990 році в австралійській мильній опері "Додому і в дорогу".

На великому екрані Джуліан вперше з’явився в комедії "Мокре та дике літо!", після чого знімався у телесеріалах "Інший світ" та "Профайлер". Справжню популярність йому принесла роль Коула Тернера у культовому серіалі "Зачаровані".

Джуліан у ролі Коула Тернера у "Зачарованих"

Потім була роль у медичній драмі каналу FX "Частини тіла" (2003-2010), яка принесла зірці номінацію на премію "Золотий глобус". У 2005 і 2007 роках Макмехон виконав роль суперлиходія Marvel Доктора Дума у фільмах "Фантастична четвірка". Потім була роль спеціального агента Джесса Лакруа в серіалі "ФБР: Найбільш розшукувані злочинці", а серед недавніх робіт актора — роль прем’єр-міністра Австралії Стівена Руса в серіалі Netflix "Резиденція".

Макмехон у ролі Доктора Дума, 2005

У серіалі "ФБР: Найбільш розшукувані злочинці"

Макмехон був одружений тричі. 1994 року він одружився з австралійською співачкою Данні Міноуг (сестрою Кайлі Міноуг), пізніше — з актрисою Брук Бернс, від якої має доньку. У 2014 році він одружився з Келлі Паніагуа.

Як Джуліан Макмехон виглядав перед смертю

У мережі є останні з публічних фото актора, який в цей час боровся з раком. Так, у березні 2025 року Джуліан разом із Ніколасом Кейджем з’явився на прем’єрі фільму "Серфер" під час конференції та фестивалів SXSW у театрі ZACH в Остіні, штат Техас. На знімках видно, як чоловік схуд і змарнів на обличчі:

Джуліан Макмехон і Ніколас Кейдж в Остіні, березень 2025 року. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

У свій час Джуліан Макмехон був у стосунках з колегою по "Зачарованих" Шеннен Догерті. Актриса також померла від раку у 2024 році. Ще до смерті Шеннен встигла сама спланувати власний похорон і розлучитися з чоловіком-зрадником.