Коул і Фібі з "Всі жінки відьми" разом через 17 років: який вигляд мають Алісса Мілано і Джуліан Макмехон зараз (фото)
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Алісса Мілано та Джуліан Макмехон не приховують радості від зустрічі
Актори Алісса Мілано та Джуліан Макмехон порадували шанувальників серіалу "Всі жінки відьми" спільним знімком через 17 років після виходу останнього сезону. Виконавці ролей Фібі та Коула трохи змінилися, але так само мають вигляд гармонійної пари.
Фото Алісса Мілано та Джуліан Макмехон з’явилися на сторінках актриси в Instagram. Екранні кохані, за словами Фібі, зустрілися в Парижі.
Алісса Мілано – 50-річна американська актриса та співачка. Крім ролі відьми Фібі відома за проєктами "Хто тут бос?", "Мелроуз Плейс", "Коханки". Займається благодійністю, дотримується вегетаріанства, після російського повномасштабного вторгнення підтримала Україну в боротьбі з агресором. Одружена зі спортивним агентом Девідом Багліарі, виховують 12-річного сина Майло та 9-річну дочку Елізабеллу.
Джуліан Макмехон — 55-річний австралійський актор, зірка "Всі жінки відьми" нарівні з Лео Уайаттом. "Частини тіла", "Фантастична четвірка", "Передчуття", "ФБР": кілька робіт з його фільмографії, крім вищезгаданого серіалу. Тричі був одружений, від другого шлюбу – 22-річна дочка Медісон. Майже 20 років разом із актрисою Келлі Паньягуа, із них десять у шлюбі.
Аліса Мілано та Джуліан Макмехон раніше
Аліса Мілано та Джуліан Макмехон зараз
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