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За руку з молодшим братом: зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон "вигуляла" стильне вбрання у Нью-Йорку (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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33-річна Емма Вотсон Новина оновлена 08 вересня 2023, 12:00
33-річна Емма Вотсон. Фото Getty Images

Актриса вийшла на червону доріжку разом із братом Алексом Вотсоном

Зірка найпопулярнішої саги "Гаррі Поттер", британська актриса Емма Вотсон нечасто балує шанувальників своїми світськими виходами, проте якщо вже і з’являється на публіці, робить це ефектно і дуже стильно. І нова поява актриси на червоній доріжці підтвердження цього.

У четвер, 7 вересня, Емма Вотсон відвідала другу щорічну церемонію вручення нагород Soho House Awards у Брукліні, Нью-Йорк. Варто зазначити, що у свої супутники на червоній доріжці екранна Герміона взяла молодшого брата — 30-річного Алекса Вотсона. Зазначимо, що вони дуже схожі.

Для заходу 33-річна зірка "Гаррі Поттера" обрала шикарну сукню зі срібною бахромою поверх прозорої плюсованої максіспідниці з досить глибоким декольте. Свій образ вона доповнила елегантним пучком з кількома розпущеними пасмами, що падають із вух, перлинними сережками, білим клатч-конвертом та світлими туфлями на високих підборах.

Брат Вотсон був одягнений у темно-синій костюм та чорну футболку.

Емма Вотсон з братом Алексом Вотсоном
Емма Вотсон з братом Алексом Вотсоном Фото: Getty Images
Емма Вотсон та Алекс Вотсон
Погодьтеся, Емма та Алекс — дуже схожі Фото: Getty Images
Емма Уотсон
Актриса віддала перевагу нюдовому макіяжу Фото: Getty Images
Емма Вотсон стиль
Емме дуже личить її вбрання Фото: Getty Images
33-річна Емма Вотсон
Крізь прозору спідницю сукні можна було роздивитись підтягнуті ноги актриси Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що папараці застали Емму Вотсон на побаченні з новим бойфрендом. Особисте життя актриса намагається тримати у секреті.

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