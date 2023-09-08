За руку з молодшим братом: зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон "вигуляла" стильне вбрання у Нью-Йорку (фото)

Актриса вийшла на червону доріжку разом із братом Алексом Вотсоном

Зірка найпопулярнішої саги "Гаррі Поттер", британська актриса Емма Вотсон нечасто балує шанувальників своїми світськими виходами, проте якщо вже і з’являється на публіці, робить це ефектно і дуже стильно. І нова поява актриси на червоній доріжці підтвердження цього.

У четвер, 7 вересня, Емма Вотсон відвідала другу щорічну церемонію вручення нагород Soho House Awards у Брукліні, Нью-Йорк. Варто зазначити, що у свої супутники на червоній доріжці екранна Герміона взяла молодшого брата — 30-річного Алекса Вотсона. Зазначимо, що вони дуже схожі.

Для заходу 33-річна зірка "Гаррі Поттера" обрала шикарну сукню зі срібною бахромою поверх прозорої плюсованої максіспідниці з досить глибоким декольте. Свій образ вона доповнила елегантним пучком з кількома розпущеними пасмами, що падають із вух, перлинними сережками, білим клатч-конвертом та світлими туфлями на високих підборах.

Брат Вотсон був одягнений у темно-синій костюм та чорну футболку.

Емма Вотсон з братом Алексом Вотсоном Фото: Getty Images

Погодьтеся, Емма та Алекс — дуже схожі Фото: Getty Images

Актриса віддала перевагу нюдовому макіяжу Фото: Getty Images

Емме дуже личить її вбрання Фото: Getty Images

Крізь прозору спідницю сукні можна було роздивитись підтягнуті ноги актриси Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що папараці застали Емму Вотсон на побаченні з новим бойфрендом. Особисте життя актриса намагається тримати у секреті.