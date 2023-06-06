Папараці застали Емму Вотсон на побаченні з новим бойфрендом: хто став обранцем "Герміони" (фото)

Актриса приховує від громадськості своє особисте життя, але ЗМІ все одно дізналися про її новий роман

Зірка фільмів "Гаррі Поттер", 33-річна актриса Емма Вотсон потрапила в кадр папараці на побаченні з новим бойфрендом — американським бізнесменом Райаном Волшем. На знімках "Герміона" має щасливий та усміхнений вигляд.

Як повідомляє портал Just Jared, зірка проводить час за кордоном разом із коханим. Фотографії було зроблено 31 травня, але у ЗМІ оприлюднено лише у вівторок, 6 червня.

Так, Вотсон і Волш гуляли Венецією, Італія. Пара відпочивала на одній з літніх терас місцевого ресторану, а потім каталася на човні по Гранд-каналу.

За даними журналістів, Райан багато років працює у сфері технологій і зараз є засновником Walsh Consulting Group. Фотографії актриси з новим обранцем швидко розлетілися по фан-акаунтах зірки. Шанувальники раді бачити Емму, до того ж вона дуже рідко відвідує публічні заходи, а особисте життя ховає від чужих очей.

Додамо, до цього Вотсон перебувала у стосунках із сином мільярдера Філіпа Гріна – Брендоном Гріном. Разом вони пробули майже два роки.

Як раніше розповідав "Телеграф", Емма Вотсон прославилася завдяки франшизі фільмів про Гаррі Поттера. За 20 років після виходу першої картини актриса дуже змінилася. Виконавиця ролі Герміони знялася у десятках успішних проєктів.