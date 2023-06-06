Папарацци застали Эмму Уотсон на свидании с новым бойфрендом: кто стал избранником "Гермионы" (фото)

Актриса скрывает от общественности свою личную жизнь, но СМИ все равно узнали о ее новом романе

Звезда фильмов "Гарри Поттер", 33-летняя актриса Эмма Уотсон попалась в кадр папарацци на свидании с новый бойфрендом – американским бизнесменом Райаном Уолшем. На снимках "Гермиона" выглядит счастливой и улыбчивой.

Как сообщает портал Just Jared, звезда проводит время за границей вместе с возлюбленным. Фотографии были сделаны 31 мая, но в СМИ обнародованы только во вторник, 6 июня.

Так, Уотсон и Уолш прогуливались по Венеции, Италия. Пара отдыхала на одной из летних террас местного ресторана, а после каталась на лодке по Гранд-каналу.

По данным журналистов, Райан много лет работает в сфере технологий и в настоящее время является основателем Walsh Consulting Group. Фотографии актрисы с новым избранником быстро разлетелись по фан-аккаунтам звезды. Поклонники рады видеть Эмму, к тому же, она очень редко посещает публичные мероприятия, а личную жизнь прячет от чужих глаз.

Добавим, до этого Уотсон состояла в отношениях с сыном миллиардера Филиппа Грина – Брэндоном Грином. Вместе они пробыли почти два года.

Как ранее рассказывал "Телеграф", Эмма Уотсон прославилась благодаря франшизе фильмов о Гарри Поттере. Спустя более 20 лет после выхода первой картины актриса очень изменилась. Исполнительница роли Гермионы снялась в десятках успешных проектов.