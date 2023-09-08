За руку с младшим братом: звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон "выгуляла" стильный наряд в Нью-Йорке (фото)

Актриса вышла на красную дорожку вместе с братом Алексом Уотсоном

Звезда популярнейшей саги "Гарри Поттер", британская актриса Эмма Уотсон нечасто балует поклонников своими светскими выходами, однако если уже и появляется на публике, то делает это эффектно и очень стильно. И новое появление актрисы на красной дорожке тому подтверждение.

В четверг, 7 сентября, Эмма Уотсон посетила вторую ежегодную церемонию вручения наград Soho House Awards в Бруклине, Нью-Йорк. Стоит отметить, что в свои спутники на красной дорожке экранная Гермиона взяла своего младшего брата — 30-летнего Алекса Уотсона. Стоит отметить, что они очень похожи.

Для мероприятия 33-летняя звезда "Гарри Поттера" выбрала шикарное платье с серебряной бахромой поверх прозрачной плиссированной макси-юбки с достаточно глубоким декольте. Свой образ она дополнила элегантным пучком с несколькими распущенными прядями, падающими из ушей, жемчужными серьгами, белым клатч-конвертом и светлыми туфлями на высоком каблуке.

Брат Уотсон был одет в темно-синий костюм и черную футболку.

Эмма Уотсон с братом Алексом Уотсоном Фото: Getty Images

Согласитесь, Эмма и Алекс - очень похожи Фото: Getty Images

Актриса отдала предпочтение нюдовому макияжу Фото: Getty Images

Эмме очень идет ее наряд Фото: Getty Images

Сквозь прозрачную юбку платья можно было разглядеть подтянутые ноги актрисы Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что папарацци застали Эмму Уотсон на свидании с новым бойфрендом. Личную жизнь актриса старается держать в секрете.