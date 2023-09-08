За руку с младшим братом: звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон "выгуляла" стильный наряд в Нью-Йорке (фото)
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Актриса вышла на красную дорожку вместе с братом Алексом Уотсоном
Звезда популярнейшей саги "Гарри Поттер", британская актриса Эмма Уотсон нечасто балует поклонников своими светскими выходами, однако если уже и появляется на публике, то делает это эффектно и очень стильно. И новое появление актрисы на красной дорожке тому подтверждение.
В четверг, 7 сентября, Эмма Уотсон посетила вторую ежегодную церемонию вручения наград Soho House Awards в Бруклине, Нью-Йорк. Стоит отметить, что в свои спутники на красной дорожке экранная Гермиона взяла своего младшего брата — 30-летнего Алекса Уотсона. Стоит отметить, что они очень похожи.
Для мероприятия 33-летняя звезда "Гарри Поттера" выбрала шикарное платье с серебряной бахромой поверх прозрачной плиссированной макси-юбки с достаточно глубоким декольте. Свой образ она дополнила элегантным пучком с несколькими распущенными прядями, падающими из ушей, жемчужными серьгами, белым клатч-конвертом и светлыми туфлями на высоком каблуке.
Брат Уотсон был одет в темно-синий костюм и черную футболку.
Ранее "Телеграф" сообщал, что папарацци застали Эмму Уотсон на свидании с новым бойфрендом. Личную жизнь актриса старается держать в секрете.