Редкий выход 33-летней Эммы Уотсон: звезда "Гарри Поттера" появилась в стильном кружевном платье на Уимблдоне (фото)

Актриса посетила одну из игр Уимблдонского чемпионата вместе со своим отцом

Британская актриса Эмма Уотсон посетила Уимблдонский турнир по теннису в тот же день, что и принцесса Уэльская Кэтрин. Звезда фильмов о Гарри Поттере продемонстрировала стильный образ, подчеркнув стройную фигуру.

33-летняя актриса присутствовала на Уимблдоне 15 июля 2023 года вместе со своим отцом, Крисом Уотсоном. Редкий выход знаменитости не обошел стороной папарацци.

Как передает Elle, на игру Уотсон пришла в стильном кружевном платье от Oscar de la Renta, открывающем колени. Акцентом служит асимметричный черный бант, украшающий грудь и плечи. Дополняют образ актрисы черные босоножки, сумка в тон и маленькие жемчужные серьги. Лаконичная укладка и нежный макияж придают образу Уотсон шарма.

Эмма Уотсон прославилась благодаря роли Гермионы в кинофраншизе "Гарри Поттер". Спустя более 20 лет после выхода фильма актриса изменила стиль, но очарования не теряет. В последнее время снимается мало, на публике появляется редко. В числе успешных проектов Уотсон такие картины, как "Маленькие женщины", "Красавица и чудовище", "Хорошо быть тихоней", "Ной".

Стильный образ звезды. Фото: Getty Images

Звездная дочь с отцом. Фото: Getty Images

Актриса с папой наблюдают за игрой. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что папарацци застали Эмму Уотсон на свидании с новым бойфрендом. Личную жизнь актриса старается держать в секрете.