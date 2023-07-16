Кейт Миддлтон изумила стильным образом в нежно-зеленом оттенке на Уимблдонском турнире (фото)

Супруга принца Уильяма в который раз восхитила своим чувством стиля

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила одну из игр Уимблдонского турнира, продемонстрировав безупречный образ. После эффектного выхода в мятном наряде Кейт Миддлтон снова надела комплект в нежно-зеленых тонах.

Супруга принца Уильяма появилась на тринадцатом дне Уимблдонского чемпионата по теннису в субботу, 15 июля 2023 года в Лондоне, Англия. Стильный наряд Кейт Миддлтон приковал взгляды публики.

Как сообщает Express, принцесса Уэльская надела вещи одного из своих любимых брендов, Self Portrait. На Кейт шифоновое миди-платье лаймового оттенка и топ такого же тона, выполненный в технике букле (стоимость наряда составляет около 550 долларов).

Дополняют ансамбль серьги от Cassandra Goad, которые стоят приблизительно 6 тыс. 450 долларов. Эти украшения были на герцогине Кембриджской во время крестин младшего сына Луи. Также на Кейт браслет Halcyon Days, туфли-лодочки Gianvito Rossi и клатч Emmy London.

Зеленый цвет к лицу принцессе. Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон во время визита на Уимблдон. Фото: Getty Images

Эмоциональный момент. Фото: Getty Images

Улыбчивая принцесса Уэльская. Фото: Getty Images

Впечатлениями от игры Кейт Миддлтон поделилась на своей странице в Instagram. По ее мнению, все игроки справились со своей задачей и могут гордиться игрой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поцеловались на публики. Редкий момент попал в кадр папарацци.