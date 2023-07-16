Кейт Миддлтон изумила стильным образом в нежно-зеленом оттенке на Уимблдонском турнире (фото)
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Супруга принца Уильяма в который раз восхитила своим чувством стиля
Принцесса Уэльская Кэтрин посетила одну из игр Уимблдонского турнира, продемонстрировав безупречный образ. После эффектного выхода в мятном наряде Кейт Миддлтон снова надела комплект в нежно-зеленых тонах.
Супруга принца Уильяма появилась на тринадцатом дне Уимблдонского чемпионата по теннису в субботу, 15 июля 2023 года в Лондоне, Англия. Стильный наряд Кейт Миддлтон приковал взгляды публики.
Как сообщает Express, принцесса Уэльская надела вещи одного из своих любимых брендов, Self Portrait. На Кейт шифоновое миди-платье лаймового оттенка и топ такого же тона, выполненный в технике букле (стоимость наряда составляет около 550 долларов).
Дополняют ансамбль серьги от Cassandra Goad, которые стоят приблизительно 6 тыс. 450 долларов. Эти украшения были на герцогине Кембриджской во время крестин младшего сына Луи. Также на Кейт браслет Halcyon Days, туфли-лодочки Gianvito Rossi и клатч Emmy London.
Впечатлениями от игры Кейт Миддлтон поделилась на своей странице в Instagram. По ее мнению, все игроки справились со своей задачей и могут гордиться игрой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поцеловались на публики. Редкий момент попал в кадр папарацци.