Королева Летиция вышла в свет в красной вышиванке от украинского бренда (фото)

Королева Испании имеет особое умение правильно и удачно подбирать наряды

50-летняя королева Испании Летиция — признанная икона стиля, недавно она появилась на публике в элегантном платье со своими дочерями, а сегодня, 10 июля, взяла участие в церемонии BBVA Microfinance Foundation (BBVAMF) в Мадриде. Для выхода в свет Летиция выбрала красивую вышиванку с цветами.

"Телеграф" сообщает, что королева Испании всегда подбирает для публичных мероприятий стильные образы, подчеркивая свои лучшие стороны. На церемонии она появилась в красной вышиванке от украинского бренда Etnodim, а также в изысканных кремовых брюках. Свой look она дополнила светлыми эспадрильями на танкетке от Magrit. Таким образом, наряд Летиции получился стильным и практичным.

Королева Испании в стильном наряде. Фото: Getty Images

Жена короля Филипе VI под свой наряд выбрала красивые серьги-висюльки с камнем от испанского бренда Ticsilver, на руке у нее виднелось кольцо, а вот шею Летиция оставила без украшений.

Летиция вышла в свет в красной вышиванке. Фото: Getty Images

Также королева Испании выбрала для мероприятия легкий макияж, сделав основной акцент на глаза. Волосы у нее были распущенными, с легкими волнами.

Королева Летиция появилась в вышиванке от бренда Etnodim. Фото: Getty Images

На сайте бренда Etnodim отмечается, что красная вышиванка с орнаментом Obriy Red, которую выбрала для мероприятия Летиция, стоит 5 200 гривен.

вышиванка бренда Etnodim.

"Телеграф" писал ранее, что королева Летиция посетила культурный центр студенческой резиденции в Мадриде. Для мероприятия она выбрала элегантный белый наряд.