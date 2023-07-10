Королева Летиція вийшла у світ у червоній вишиванці від українського бренду (фото)

Королева Іспанії має особливе вміння правильно та вдало підбирати вбрання

50-річна королева Іспанії Летиція — визнана ікона стилю, нещодавно вона з’явилася на публіці в елегантній сукні зі своїми доньками, а сьогодні, 10 липня, взяла участь у церемонії BBVA Microfinance Foundation (BBVAMF) у Мадриді. Для виходу у світ Летиція обрала гарну вишиванку з квітами.

"Телеграф" повідомляє, що королева Іспанії завжди підбирає для публічних заходів стильні образи, роблячи акцент на своїх кращих сторонах. На церемонії вона з’явилася у червоній вишиванці від українського бренду Etnodim, а також у вишуканих кремових штанах. Свій look вона доповнила світлими еспадрільями на танкетці від Magrit. Таким чином, наряд Летиції вийшов стильним та практичним.

Королева Іспанії в стильному вбранні. Фото: Getty Images

Дружина короля Філіпе VI під своє вбрання вибрала гарні сережки-підвіски з каменем від іспанського бренду Ticsilver, на руці у неї виднівся перстень, а шию Летиція залишила без прикрас.

Летиція вийшла у світ у червоній вишиванці. Фото: Getty Images

Також королева Іспанії обрала для події легкий макіяж, зробивши основний акцент на очі. Волосся у неї було розпущене, з легкими хвилями.

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Королева Летиція з’явилася у вишиванці від бренду Etnodim. Фото: Getty Images

На сайті бренду Etnodim зазначається, що червона вишиванка з орнаментом Obriy Red, яку обрала для події Летиція, коштує 5 200 гривень.

вишиванка бренду Etnodim.

"Телеграф" писав раніше, що королева Летиція відвідала культурний центр студентської резиденції у Мадриді. Для заходу вона обрала елегантне біле вбрання.