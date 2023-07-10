Королева Летиція вийшла у світ у червоній вишиванці від українського бренду (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 941
Королева Іспанії має особливе вміння правильно та вдало підбирати вбрання
50-річна королева Іспанії Летиція — визнана ікона стилю, нещодавно вона з’явилася на публіці в елегантній сукні зі своїми доньками, а сьогодні, 10 липня, взяла участь у церемонії BBVA Microfinance Foundation (BBVAMF) у Мадриді. Для виходу у світ Летиція обрала гарну вишиванку з квітами.
"Телеграф" повідомляє, що королева Іспанії завжди підбирає для публічних заходів стильні образи, роблячи акцент на своїх кращих сторонах. На церемонії вона з’явилася у червоній вишиванці від українського бренду Etnodim, а також у вишуканих кремових штанах. Свій look вона доповнила світлими еспадрільями на танкетці від Magrit. Таким чином, наряд Летиції вийшов стильним та практичним.
Дружина короля Філіпе VI під своє вбрання вибрала гарні сережки-підвіски з каменем від іспанського бренду Ticsilver, на руці у неї виднівся перстень, а шию Летиція залишила без прикрас.
Також королева Іспанії обрала для події легкий макіяж, зробивши основний акцент на очі. Волосся у неї було розпущене, з легкими хвилями.
На сайті бренду Etnodim зазначається, що червона вишиванка з орнаментом Obriy Red, яку обрала для події Летиція, коштує 5 200 гривень.
"Телеграф" писав раніше, що королева Летиція відвідала культурний центр студентської резиденції у Мадриді. Для заходу вона обрала елегантне біле вбрання.