Одна від одної краща: 50-річна королева Іспанії вийшла у світ з дочками-красунями (фото)

Королівська родина прийшла на церемонію нагородження принцес

Королева Іспанії Летиція продовжує хизуватися в стильних вбраннях на публічних заходах та світських раутах. Лише нещодавно 50-річна іспанка похвалилася стильним образом у білому, а тепер вразила новим луком, вивівши у світ своїх дорослих дочок — Леонор та Софію, народжених у шлюбі з королем Філіпом VI.

Летиція з дівчатками відвідали церемонію вручення премії Фонду "Принцеса Жирони" у Жироні, яка відбулася у середу, 5 липня. Премія, вперше присуджена у 2010 році, спрямована на просування досліджень, художньої творчості, інновацій, солідарності та підприємницького таланту молодих іспанців. На захід прийшли головні члени монаршої родини, включаючи 55-річного короля Іспанії.

Летиція прийшла на церемонію у сукні чорного кольору із вирізом шведського бренду H&M. Свій образ королева доповнила блискучими туфлями-човниками та сумочкою-клатчем. Старша дочка королівського подружжя, 17-річна Леонор, була у бірюзовому вбранні бренду Cherubina, тоді як її молодша сестра, 16-річна Софія, одяглася у сріблясту сукню від Moises Nieto.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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