Цього року королеві Іспанії виповниться 51 рік

Колишня журналістка Летиція Ортіс, а тепер королева-консорт Іспанії, яка підтримала ЗСУ минулого року, постала перед підданими у стильному ансамблі білого кольору.

50-річна дружина короля Філіпа VI у вівторок, 27 червня, відвідала культурний центр студентської резиденції у Мадриді. Для заходу Летиція обрала біле вбрання, що складається із в’язаної водолазки без рукавів від Massimo Dutti, прямих білих штанів з колекції Carolina Herrera 2021 року та кремові еспадрильї на танкетці. Завдяки білосніжному ансамблю Летиція візуально помолодшала на 20 років і затьмарила всіх присутніх.

Королева не захаращувала мінімалістський образ купою прикрас. Натомість Летиція залишила пару сережок-гвоздиків і срібне кільце.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Залишивши студентську резиденцію, королева вирушила на зустріч із жіночою збірною Іспанії з футболу напередодні чемпіонату світу у 2023 році. Знаходячись у тренувальному таборі, Летиція отримала майку з написом "Letizia" на спині, підписану всіма гравцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що онук покійної королеви Великої Британії принц Гаррі планував поговорити з путіним. Сумнозвісний молодший син короля Чарльза III хотів дізнатися у кривавого диктатора про дитячі травми.