Королева Іспанії відправила разом із військовою допомогою приємний сюрприз бійцям ЗСУ

Разом зі зброєю королева передала українським бійцям ковбасу та записку

Королева Іспанії Летиція передала українським військовим зворушливу записку разом зі зброєю, яку її країна поставила бійцям ЗСУ.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

Так, за словами журналіста, в упаковках з одноразовими гранатометами, надісланими українським військовим з Іспанії, також були заховані іспанські ковбаси, а до інструкції додавалася листівка з підписом: "Бажаю перемоги. З любов’ю, Летиція". Журналіст зауважив, що українські бійці навіть не одразу зрозуміли, що це записка від королеви Іспанії.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Іспанії росіяни побили бармена до втрати свідомості через фразу "Слава Україні". На кадрах, які вдалося зафіксувати камер відеоспостереження, видно, що троє чоловіків протягом декількох хвилин б’ють ногами бармена. Працівник бару був у несвідомому стані, проте нападників це не зупинило. Реагувати на зауваження власника закладу та інших відвідувачів вони не стали.

Нагадаємо, гуморист Максим Галкін, який раніше виїхав з росії, пообіцяв допомогу українським біженцям.