Позитивний сигнал: аналітик пояснив, як схвалення ленд-лізу позначиться на курсі гривні

Допомога США дозволить Кабміну не зловживати емісією гривні

Нещодавно схвалена Конгресом США програма ленд-лізу може позитивно позначитися на курсі гривні у довгостроковій перспективі.

Таку думку в коментарі "Сегодня" висловив аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Обсяг допомоги, спрямованої США Україні, може досягти 33 мільярдів доларів, чверть з якої буде спрямована на гуманітарну допомогу та фінансування видатків держбюджету. Це, за словами Гойлова, може призвести до того, що Кабмін може переорієнтуватися на зовнішні надходження та не зловживати емісією гривні. У довгостроковій перспективі такий крок позитивно вплине на курс гривні.

Він додав, що портфелі НБУ до ОВДП зросли на 80 млрд гривень, а на минулих розміщеннях "військових облігацій" до держбюджету було залучено близько 50 мільярдів грн.

"На майбутніх аукціонах очікується участь нерезидентів, оскільки НБУ спростив їм доступ до даних паперів. Це стане сильним позитивним сигналом для економіки України", — сказав він і додав, що завдяки "військовим" ОВДП уряд має намір залучити до бюджету до 400 млрд грн.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Ленд-ліз для України – фінальний цвях у труну путінського режиму Політичний консультант, магістр міжнародних відносин Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" пояснив, що означає ленд-ліз від США для України.

Також позитивні очікування від ленд-лізу демонструють і учасники готівкового ринку, де долар та євро значно просіли до гривні.