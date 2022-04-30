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Долар в Україні "просів": що відбувається з курсом валют на чорному ринку

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Долар показав тенденцію до зниження вартості Новина оновлена 30 квітня 2022, 09:08
Долар показав тенденцію до зниження вартості

Популярні світові валюти зненацька впали в ціні

Після серйозного зростання вартості в середині тижня курс долара в Україні змінився на вихідні — американська валюта подешевшала.

За даними сайту "Мінфін", долар коштує на чорному ринку при купівлі 33,2 грн, а при продажі — 33,58, тоді як на добу раніше був дорожчий на 40/62 копійки відповідно.

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Також впала на чорному ринку вартість інших валют, ціна яких не зафіксована українським Нацбанком, євро та злотого.

Курс валют в Україні від НБУ та на чорному ринку
Курс валют в Україні від НБУ та на чорному ринку

Щодо вартості валюти в банках, то вона зафіксована станом на 29 квітня. Вартість валюти нижче ніж на чорному ринку, але щоб її купити, попередньо необхідно переконатися, що потрібні суми є в касі.

Курс долара у банках
Курс долара у банках
Курс євро у банках
Курс євро у банках

Аналітики прогнозують, що курс долара на початку травня коливатиметься і може досягти 35 грн у деяких обмінках у тих регіонах, де є проблема з готівковим USD.

Як раніше писав "Телеграф", позитивно на вартості іноземної валюти може позначитися успіх України в аграрній сфері. Країна має великий експортний потенціал зерна і це в перспективі може зміцнити гривню, хоча багато залежить від ситуації на фронті і надходження в країну валюти ззовні.

Теги:
#Долар #Курс валют #Курс долара
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