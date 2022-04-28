Долар різко подорожчав: курси валют на чорному ринку

USD наблизився до позначки 35 грн

Вартість американської валюти значно підскочила в ціні за добу. На ранок 28 квітня курс долара на чорному ринку склав 33,8 гр при купівлі та 34,7 гр при продажу.

Згідно з даними сайту Мінфін, вартість збільшилася на 81 коп/1 гр 20 коп відповідно.

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Також у ціні виросли і євро, і злотий. При цьому офіційний курс цих валют від Нацбанку України знизився до гривні.

Вартість валюти на 28 квітня — курс від Нацбанку та на чорному ринку

Курс валюти в банках оптимістичніший, але все одно виріс у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара у банках

Курс євро у банках на 28 квітня

Позиції української валюти можуть похитнути бойові дії, що ще більше затягнуться, вважає аналітик Андрій Гойлов. Він також відзначив хиткі позиції євро як валюти для зберігання заощаджень.

Також висловлювалася думка, що до літа українська валюта може зміцнитися завдяки одразу декільком факторам, серед яких вливання валюти ззовні, включаючи кошти від українців, які виїхали за кордон.

Як раніше писав "Телеграф", на зміцнення гривні може вплинути і аграрний фактор. Україна — один із світових експортерів зерна, і це несподіваним чином може призвести до зниження курсу долара, вважає фінансовий аналітик Василь Невмержицький.