Експорт може обрушити курс долара – допоможуть українське зерно та голод

Український агроекспорт може допомогти стабілізувати ситуацію з доларом та зміцнити гривню

В умовах бойових дій проти російської агресії, курс долара по відношенню до гривні продовжує залишатися досить стабільним. Так, якщо офіційний курс НБУ становить 29,25 гривень за долар, то у банках та на чорному ринку "валютний коридор" становить 32,5-32,7 грн.

На думку експертів основними факторами, які впливатимуть на курс долара в Україні в середньо- та довгостроковій перспективі, не рахуючи війни, залишаться фінансова допомога Заходу та перекази "заробітчан".

Тим часом, за словами фінансового аналітика Василя Невмержицького, військовий аспект найсильніше впливатиме на курс долара в Україні, зокрема може навіть зміцнити нацвалюту.

"Від ситуації на фронті залежить дуже багато, наприклад кількість біженців і заробітчан, сума коштів, які можуть надходити звідти. Втраиа, завдані економіці та супутній інфраструктурі, тому конкретний валютний коридор курсу долара спрогнозувати дуже важко", — пояснює співрозмовник "Телеграфа".

Водночас війна може серйозно допомогти українському експорту та економіці навіть знизити курс долара.

"Основний експортний потенціал України сьогодні — виробництво і вивіз зерна, який використовується в тому числі Продовольчою програмою ООН для харчування бідних країн. В умовах війни морський експорт зерна — неможливий, елеватор із зерном, що стоїть сьогодні, завтра може бути знищенний влучанням ракети, а експорт зерна з нього — неможливий. Але це дає унікальний шанс для українського експорту", — стверджує експерт.

Зокрема, ці незручності можуть призвести до того, що гривня по відношенню до долара може навіть зміцнитися.

"Експорт майбутнього врожаю через море буде явно ускладнений, тому основним способом його вивозу стане залізниця. Причому великі покупці самі приїжджатимуть в Україну і контрактуватимуть майбутній урожай для вивезення до Європи залізницею. Перед покупкою їм доведеться міняти долари на гривню, що може призвести до зниження курсу долара", — говорить про можливий несподіваний наслідок вивозу українського зерна на курс долара, Василь Невмержицький.

У разі затягування війни з Росії на думку експертів гривню може очікувати два сценарії — девальвація до 35 гривень до літа, або ж навпаки — деяке падіння курсу долара.