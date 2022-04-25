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Экспорт может обрушить курс доллара – помогут украинское зерно и голод

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Никита Синицин Никита Синицин
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Эксперт рассказал о курсе доллара и украинском экспорте в этом году Новость обновлена 25 апреля 2022, 18:45
Эксперт рассказал о курсе доллара и украинском экспорте в этом году

Украинский агроэкспорт может помочь стабилизировать ситуацию с долларом и укрепить гривну

В условиях продолжающихся боевых действий по отражению российской агрессии, курс доллара по отношению к гривне продолжает оставаться достаточно стабильным. Так, если официальный курс НБУ составляет 29,25 гривен за доллар, то в банках и на черном рынке "валютный коридор" составляет 32,5-32,7 грн.

По мнению экспертов основными факторами, которые будут влиять на курс доллара в Украине в средне- и долгосрочной перспективе, не считая войны, останутся финансовая помощь Запада и переводы "заробитчан".

Между тем, по словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, военный аспект будет сильнее всего влиять на курс доллара в Украине, в том числе может даже укрепить нацвалюту.

"От ситуации на фронте зависит очень многое, к примеру число беженцев и заробитчан, сумма средств которые могут поступать оттуда. Урон, нанесенный экономике и сопутствующей инфраструктуре, поэтому конкретный валютный коридор курса доллара спрогнозировать очень тяжело", — поясняет собеседник "Телеграфа".

Вместе с тем, война может серьезно помочь украинскому экспорту и экономике даже снизить курс доллара.

"Основной экспортный потенциал Украины сегодня – производство и вывоз зерна, который используется в том числе Продовольственной программой ООН для пропитания бедных стран. В условиях войны морской экспорт зерна – невозможен, в стоящий сегодня элеватор с зерном завтра попадает ракета и экспорт зерна с него – невозможен. Но это дает уникальный шанс для украинского экспорта", — утверждает эксперт.

В частности, эти неудобства в итоге могут привести к тому, что гривна по отношению к доллару может даже укрепиться.

"Экспорт будущего урожая через море будет явно затруднен, поэтому основным способом его вывоза станет железная дорога. Причем крупные покупатели будут сами приезжать в Украину и контрактовать будущий урожай для вывоза в Европу железной дорогой. Перед покупкой им придется менять доллары на гривну, что может привести к снижению курса доллара", — говорит о возможном неожиданном последствии вывоза украинского зерна на курс доллара Василий Невмержицкий.

В случае затягивания войны с рф по мнению экспертов гривну может ожидать два сценария – девальвация до 35 гривен к лету, или же напротив – некоторое падение курса доллара.

Теги:
#Гривна #Доллар #Обмен валют #Курс доллара
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