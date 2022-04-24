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Что происходит с долларом: курс валют на 24 апреля на черном рынке

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Курс валют на 24 апреля Новость обновлена 24 апреля 2022, 09:29
Курс валют на 24 апреля

Сколько стоит доллар и евро на черном рынке.

Очередную неделю курс доллара в Украине заканчивает с понижением и укреплением курса гривны. Так, если официальный курс гривны к доллару НБУ заморозил до конца военного положения, то курс его обмена в банках и на "черном рынке, в среднем более высокий.

Какой официальный курс доллара и что происходит с валютой на черном рынке 24 апреля — в материале "Телеграфа".

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Согласно данным на сайте НБУ на 24 апреля установлен такой курс:

  • 1 доллар США — 29,25 грн
  • 1 евро — 31,82 грн
  • 1 злотый — 6,87 грн
  • 1 фунт стерлингов — 38,12 грн
  • 1 чешская крона — 1,30 грн

В то же время черный рынок валют в Украине продолжает активно продавать валюту, правда по курсу, который очень далек от официального.

Как сообщает сайт "Минфин", по состоянию на утро 24 апреля, средний курс продажи доллара на черном рынке составил 32,7 грн/долл, а курс покупки — 32,5 грн/долл.

Евро покупают за 35,6 грн/евро, а продают за 35,9/грн.

Курс других валют на черном рынке составил:

Курс валют на черном рынке на 24 апреля
Курс валют на черном рынке на 24 апреля

Ранее "Телеграф" сообщал, что после победы Украины в войне и завершении военного положения наша страна может столкнуться с дефицитом доллара. С чем это связано, объяснял финансовый эксперт Виталий Варвищук.

Также мы писали о том, с какими проблемами может столкнуться пострадавшая от военных действий украинская экономика до конца 2022 года.

Теги:
#Евро #Доллар #Курс валют
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