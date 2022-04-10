НБУ заморозил курс до конца войны: почем доллар в банках и на черном рынке

До конца войны курс доллара будет оставаться неизменным.

Национальный банк Украины будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/доллар.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в телеэфире.

Надежный источник новостей о войне

По словам Николайчука, сейчас курс на уровне 29,25 грн за доллар планируют фиксировать как минимум до окончания военного положения.

"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничения, сокращать свое участие на рынке. Но этот переход возобновления стандартной работы и возобновления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений", — сказал Николайчук.

Согласно данным на сайте НБУ на 10 апреля установлен такой курс:

1 доллар США — 29,25 грн

1 евро — 31,92 грн

1 злотый — 6,88 грн

Курс валют в Украине на 10 апреля. Данные: НБУ

На черном рынке на 10 апреля курс доллара составляет около 32 грн за USD. Рост цены на доллар также усиливается из-за "скрытого" увеличения количества гривны в обращении.

Евро на черном рынке стоит 35 грн, польский злотый около 7,2 грн.

Курс валют в Украине на 10 апреля. Данные: Minfin.com.ua

Отметим, в день начала полномасштабной войны россии против Украины 24 февраля 2022, НБУ зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 гривны за доллар. Кроме того, в Украине ограничили снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

Ранее "Телеграф" писал, что на курс доллара после войны повлияет состояние экономики в котором будет Украина.