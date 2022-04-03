Курс наличного доллара растет: что ждет экономику Украины до конца года

Из-за войны нарушается логистика поставок и Украина теряет деньги на экспорте

Украинский Нацбанк зафиксировал стоимость доллара 24 февраля, в день вторжения россии в Украину, на уровне 29,25 грн за USD. При этом на наличном рынке доллар растет, как и евро относительно гривны.

Как считает аналитик Roboforex Андрей Гойлов, рост доллара обусловлен не только тем, что его стали активно покупать, переводя сбережения в иностранную валюту, но и тем, что ее поступает ограниченное количество.

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На черном рынке на пятницу курс доллара составлял около 32 грн за USD. К воскресенью он остался прежним. Рост цены на доллар также усиливается из-за "скрытого" увеличения количества гривны в обращении.

Курс валют в Украине

Экономические последствия

Эмиссия нацвалюты в долгосрочной перспективе через пол года (осенью) приведет к ускорению инфляции. Это не может не отразится на экономике. Первый замминистра Денис Кудин отметил, что общее падение может достичь 40% ВВП. Несмотря на частичное восстановление экспорта, в частности зерновых, общее его количество сократится из-за проблем с логистикой. Это повлияет на рост инфляции в Украине.

Что с курсом евро и злотого

Многие украинцы выехали в эвакуацию в Польшу и могли столкнуться с тем, обменять наличную гривну на злотые проблемно. Сообщается, что курс может достигать 22 грн за злотый. Украинский Нацбанк договорился об обмене по более выгодному курсу в наличных до 10 тыс грн в части отделений PKO Bank Polski.

Курс евро от нацбанка накануне выходных снизился, но продлится ли это падение неизвестно.

Напомним, с валютных счетов в Украине можно снять:

в гривне — до 100 тысяч грн в день

в валюте — в эквиваленте без комиссии

Ранее "Телеграф" писал, что на курс доллара после войны повлияет состояние экономики в котором будет Украина.