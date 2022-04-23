Колебания курса доллара: чего ждать от курса иноземной валюты

Ежедневно курс иностранной валюты демонстрирует колебания, что это значит

Каждый день курс доллара по отношению к гривне колеблется, так, если в пятницу 22 апреля он упал по отношению к национальной валюте на 10 копеек, то в субботу 23 апреля, подорожал все на те же 10 копеек.

При этом на черном рынке курс евро по отношению к гривне снизился, хотя 22 апреля напротив, евро подорожал.

По словам экспертов, опрошенных "Телеграфом", подобная ситуация на рынке говорит скорее о стабильности гривны, более того, многие украинцы в марте доверили свои деньги банкам, тем самым укрепив надежность банковской системы и нацвалюты.

"Как показывают цены на черном рынке – от 32 до 32,5 грн за доллар в зависимости от города, менялы также верят в стабильность национальной валюты и не пытаются спекулировать на курсе доллара. Небольшая разница в курсе скорее зависит от близости к передовой – на востоке страны курс на черном рынке чуть выше, на западе – чуть ниже, но глобальной разницы все-таки нет", — поясняет финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

В целом эксперты прогнозируют украинской гривне стабильный май, поскольку в условиях войны спрос и предложение на иностранную значительно сократились.