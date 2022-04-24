Що відбувається з доларом: курс валют на 24 квітня на чорному ринку

Скільки коштує долар та євро на чорному ринку.

Черговий тиждень курс долара в Україні закінчує зі зниженням та зміцненням курсу гривні. Так, якщо офіційний курс гривні до долара НБУ заморозив до кінця військового стану, то курс його обміну в банках і на чорному ринку, в середньому вищий.

Який офіційний курс долара і що відбувається з валютою на чорному ринку 24 квітня – у матеріалі "Телеграфу".

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Згідно з даними на сайті НБУ на 24 квітня встановлено такий курс:

1 долар США — 29,25 грн

1 євро — 31,82 грн

1 злотий — 6,87 грн

1 фунт стерлінгів — 38,12 грн

1 чеська крона — 1,30 грн

Водночас чорний ринок валют в Україні продовжує активно продавати валюту, правда, за курсом, який дуже далекий від офіційного.

Як повідомляє сайт "Мінфін", станом на ранок 24 квітня, середній курс продажу долара на чорному ринку склав 32,7 грн/дол, а курс купівлі — 32,5 грн/дол.

Євро купують за 35,6 грн/євро, а продають за 35,9/грн.

Курс інших валют на чорному ринку склав:

Курс валют на чорному ринку на 24 квітня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після перемоги України у війні та завершенні воєнного стану наша країна може зіткнутися з дефіцитом долара. З чим це пов’язано, пояснював фінансовий експерт Віталій Варвищук.

Також ми писали про те, з якими проблемами може зіткнутися українська економіка, що постраждала від військових дій, до кінця 2022 року.